operaio muore sul lavoro a 41 anni nel cantiere di torino esposizioni

Tragedia sul lavoro questa mattina nel cantiere di Torino Esposizioni, in corso Massimo d’Azeglio, dove un operaio di 41 anni di origine egiziana è morto. L’uomo è andato in arresto cardiaco a seguito di un incidente dovuto a strutture in ferro che lo hanno investito. Nonostante i sanitari abbiano effettuato le manovre di rianimazione non . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

