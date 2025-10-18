Operaio muore schiacciato da reti metalliche a Torino

Un operaio di 41 anni ha perso la vita questa mattina, intorno alle 8, a Torino in un incidente sul lavoro. L’uomo, di origini nigeriane, è morto mentre monvimentava reti metalliche, all’interno del cantiere di Torino Expo, a Torino Esposizioni, in corso Massimo D’Azeglio 17. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato travolto dal peso di alcune reti che si sono sganciate mentre. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Operaio muore schiacciato da reti metalliche a Torino

