Operaio di 41 anni muore in cantiere a Torino dopo un infarto
Tragedia questa mattina, 18 ottobre, a Torino, dove un operaio di 41 anni ha perso la vita mentre lavorava in un cantiere situato in corso Massimo D'Azeglio 17. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato colpito da un malore improvviso, probabilmente un infarto, subito dopo un incidente sul lavoro. I sanitari del 118 di Azienda Zero sono arrivati sul posto pochi minuti prima delle 8 del mattino, trovando l'operaio in arresto cardiaco. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, per l'uomo non c'è stato nulla da fare: è deceduto sul posto poco dopo l'arrivo dei soccorsi.
