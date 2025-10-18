Operaio 41enne morto nel cantiere di Torino Esposizioni schiacciato dalle reti metalliche cadute dalla gru
Incidente sul lavoro al cantiere di Torino Esposizioni, dove un operaio di 41 anni è morto schiacciato da alcune reti metalliche: la ricostruzione della tragedia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Torino, morto operaio 41enne schiacciato da alcune reti metalliche - L'uomo, di origini nigeriane, ha perso la vita mentre stavo lavorando all'interno del cantiere di Torino Expo, a Torino Esposizioni, in corso Massimo D'Azeglio 17. Segnala tg24.sky.it
