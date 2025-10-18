Open day al canile di Forlì

Forlitoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 ottobre, a partire dalle 14:30, al Canile Comprensoriale Forlivese in via Bassetta 16e Forlì (Villanova) sarà una giornata speciale, dedicata ai cani in cerca di adozione. Un'occasione per visitare la struttura, incontrare i cani in cerca di casa, chiacchierare con i volontari e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

