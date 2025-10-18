Oncologia scatto cinese | l’Italia invoca un’Agenzia nazionale
Ricerca oncologica in grande fermento e un appello che non lascia margini di equivoco: investire davvero, subito. Dalla platea di Berlino, l’urgenza di una Agenzia nazionale dedicata alla ricerca emerge con forza, insieme alla consapevolezza che la Cina ha accelerato oltre quanto molti immaginassero. Un sorpasso che interroga l’Europa e l’Italia Nel confronto internazionale, il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Argomenti simili trattati di recente
Perché curare significa prendersi cura della persona, non solo della malattia. Sei uno psicologo, medico o infermiere e vuoi specializzarti in un approccio globale e umanizzato alla cura del paziente oncologico? Il Master in Psico-Oncologia ti forma per gestire - facebook.com Vai su Facebook