Omicidio Scieri | l' ex caporale condannato arrestato a Castro Dei Volsci dopo essere scomparso
Lo scorso 14 ottobre la Corte di Cassazione aveva respinto gli ultimi ricorsi, chiudendo il caso dell'omicidio Scieri. Definitive quindi le sentenze di colpevolezza per gli ex caporali della Folgore Alessandro Panella e Luigi Zabara, quest'ultimo condannato a 9 anni e 9 mesi di reclusione. Zabara. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
