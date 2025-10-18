Omicidio Perugia Hekuran Cumani ucciso a 23 anni nel parcheggio dell’Università | ‘Una lite per niente’

Notizieaudaci.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il delitto nella notte: tragedia davanti alla facoltà di Matematica. Notte gelida e silenziosa a Perugia, poi le sirene. Era da poco passata la mezzanotte quando nel parcheggio vicino al Dipartimento di Matematica e Informatica dellUniversità degli Studi di Perugia, un ragazzo è stato trovato a terra, in una pozza di sangue. Si chiamava Hekuran Cumani, 23 anni, fabrianese di origini albanesi ma nato e cresciuto in Italia. Aveva una vita, amici, progetti. È morto così, in strada, per una coltellata alla gola allo ‘scoccare’ di sabato 18 ottobre. La lite esplosa per un motivo banale. Due gruppi, qualche parola di troppo e la violenza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

