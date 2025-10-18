Omicidio Perugia Hekuran Cumani ucciso a 23 anni nel parcheggio dell’Università | ‘Una lite per niente’

Il delitto nella notte: tragedia davanti alla facoltà di Matematica. Notte gelida e silenziosa a Perugia, poi le sirene. Era da poco passata la mezzanotte quando nel parcheggio vicino al Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di Perugia, un ragazzo è stato trovato a terra, in una pozza di sangue. Si chiamava Hekuran Cumani, 23 anni, fabrianese di origini albanesi ma nato e cresciuto in Italia. Aveva una vita, amici, progetti. È morto così, in strada, per una coltellata alla gola allo ‘scoccare’ di sabato 18 ottobre. La lite esplosa per un motivo banale. Due gruppi, qualche parola di troppo e la violenza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Omicidio Perugia, Hekuran Cumani ucciso a 23 anni nel parcheggio dell’Università: ‘Una lite per niente’

Approfondisci con queste news

Un giovane poco più che ventenne è stato ucciso con una coltellata in uno dei parcheggi dell'Università di Perugia nelle prime ore di sabato mattina. Omicidio, l'ipotesi di reato per la quale procede la Procura di Perugia. Secondo le prime indagini, il delitto n - facebook.com Vai su Facebook

#Omicidio a #Perugia: 23enne #ucciso con una #coltellata nel #parcheggio dell’#università https://umbriaon.it/omicidio-a-perugia-23enne-ucciso-con-una-coltellata-nel-parcheggio-delluniversita/… #Umbria #Marche #delitto #indagini #poliziadiStato - X Vai su X

Perugia: il 23enne Hekuran Cumani accoltellato a morte nel parcheggio della facoltà di Economia - Omicidio a Perugia, giovane accoltellato a morte nel parcheggio della facoltà di Economia. Segnala corrierenazionale.it

Chi era Hekuran Cumani, il 23enne ucciso a Perugia. Lo sport e i lavoretti stagionali: il ricordo del cugino - Hekuran Cumani è stato ucciso a Perugia: aveva 23 anni ed era residente a Fabriano. Secondo virgilio.it

Omicidio di Hekuran Cumani, il luogo della tragedia (VIDEO) - Il ragazzo ha perso la vita nel parcheggio del dipartimento di Matematica. Lo riporta anconatoday.it