Omicidio Pamela Genini referto pronto soccorso 2024 | Dito rotto e lividi dopo aggressione del compagno Soncin teme che possa ucciderla
Nel 2024 Pamela denunciò paura di morire per mano del compagno e riportò ferite da aggressione. Quattro risposte su cinque nel test antiviolenza erano d’allarme È emerso un referto del pronto soccorso dell'ospedale di Seriate (MI) del 4 settembre 2024 a carico di Pamela Genini, poco più di un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Un altro coltello simile a quello usato per uccidere Pamela Genini e diversi psicofarmaci sono stati trovati dalla polizia nell’auto di Gianluca Soncin, il 52enne in carcerecon l’accusa di omicidio aggravato premeditazione, stalking, futili motivi, crudeltà e relazion - facebook.com Vai su Facebook
L'omicidio a Milano di Pamela Genini, uccisa dal compagno con 24 coltellate. Soncin resta in carcere: "Una spedizione. Può uccidere ancora". L'ex fidanzato: "Un anno di violenze" - X Vai su X
Pamela Genini, il referto del 2024 all'ospedale di Seriate: «Teme che Gianluca Soncin la ammazzi», ma non scattò il Codice Rosso - Picchiata, minacciata, maltrattata, terrorizzata e infine uccisa da un uomo, il suo compagno, il 52enne ... Segnala msn.com
Femminicidio Pamela Genini, le violenze raccontate all’amica: “Mi mandò le foto delle percosse”. La mamma: “Quel mostro paghi” - L'amica rivela le violenze subite dalla vittima. Da ilfattoquotidiano.it
Femminicidio di Gorla, le violenze subite da Pamela i mesi prima del delitto - La mancanza di denunce non ha consentito però l'attivazione del codice rosso a tutela delle vittime di violen ... Lo riporta rainews.it