Omicidio Pamela Genini referto pronto soccorso 2024 | Dito rotto e lividi dopo aggressione del compagno Soncin teme che possa ucciderla

Ilgiornaleditalia.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2024 Pamela denunciò paura di morire per mano del compagno e riportò ferite da aggressione. Quattro risposte su cinque nel test antiviolenza erano d’allarme È emerso un referto del pronto soccorso dell'ospedale di Seriate (MI) del 4 settembre 2024 a carico di Pamela Genini, poco più di un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

omicidio pamela genini referto pronto soccorso 2024 dito rotto e lividi dopo aggressione del compagno soncin teme che possa ucciderla

© Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Pamela Genini, referto pronto soccorso 2024: "Dito rotto e lividi dopo aggressione del compagno Soncin, teme che possa ucciderla"

Altri contenuti sullo stesso argomento

omicidio pamela genini refertoPamela Genini, il referto del 2024 all'ospedale di Seriate: «Teme che Gianluca Soncin la ammazzi», ma non scattò il Codice Rosso - Picchiata, minacciata, maltrattata, terrorizzata e infine uccisa da un uomo, il suo compagno, il 52enne ... Segnala msn.com

omicidio pamela genini refertoFemminicidio Pamela Genini, le violenze raccontate all’amica: “Mi mandò le foto delle percosse”. La mamma: “Quel mostro paghi” - L'amica rivela le violenze subite dalla vittima. Da ilfattoquotidiano.it

omicidio pamela genini refertoFemminicidio di Gorla, le violenze subite da Pamela i mesi prima del delitto - La mancanza di denunce non ha consentito però l'attivazione del codice rosso a tutela delle vittime di violen ... Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Pamela Genini Referto