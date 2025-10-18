Omicidio Giulia Cecchettin la lettera con cui Filippo Turetta rinuncia all' Appello | Mi pento ogni giorno di ciò che ho fatto accetto l' ergastolo

Tgcom24.mediaset.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sentenza sarà comunque ancora oggetto di dibattimento in Tribunale a novembre. Previsto infatti un altro grado di giudizio, voluto dall'accusa per riconoscere le aggravanti di crudeltà e stalking. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

omicidio giulia cecchettin la lettera con cui filippo turetta rinuncia all appello mi pento ogni giorno di ci242 che ho fatto accetto l ergastolo

© Tgcom24.mediaset.it - Omicidio Giulia Cecchettin, la lettera con cui Filippo Turetta rinuncia all'Appello: "Mi pento ogni giorno di ciò che ho fatto, accetto l'ergastolo"

Scopri altri approfondimenti

omicidio giulia cecchettin letteraFilippo Turetta rinuncia all’Appello. “Accetto l’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin” - Il giovane padovano ha mandato una lettera agli uffici giudiziari di Tribunale e Corte d'Appello di Venezia. Come scrive quotidiano.net

omicidio giulia cecchettin letteraCosa c’è scritto nella lettera con cui Turetta ha rinunciato all’appello per il femminicidio di Giulia Cecchettin - In una lettera scrive di volersi “assumere la piena responsabilità” e di pentirsi “ogni giorno dal ... Si legge su fanpage.it

omicidio giulia cecchettin letteraFilippo Turetta rinuncia all’Appello: la lettera in cui accetta l’ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin - Filippo Turetta, condannato all’ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin, ha scritto una lettera in cui rinuncia all’Appello. alfemminile.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Giulia Cecchettin Lettera