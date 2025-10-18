Omicidio Giulia Cecchettin la lettera con cui Filippo Turetta rinuncia all' Appello | Mi pento ogni giorno di ciò che ho fatto accetto l' ergastolo
La sentenza sarà comunque ancora oggetto di dibattimento in Tribunale a novembre. Previsto infatti un altro grado di giudizio, voluto dall'accusa per riconoscere le aggravanti di crudeltà e stalking. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Scopri altri approfondimenti
Omicidio Giulia Cecchettin: perché Turetta ha rinunciato all’appello https://24plus.ilsole24ore.com/art/omicidio-giulia-cecchettin-perche-turetta-ha-rinunciato-all-appello-AHFuqqBD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echo - X Vai su X
Filippo Turetta ha inviato una lettera ai giudici in cui comunica di non voler impugnare la condanna per l’omicidio di Giulia Cecchettin. «Non cerco sconti di pena», scrive dal carcere - facebook.com Vai su Facebook
Filippo Turetta rinuncia all’Appello. “Accetto l’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin” - Il giovane padovano ha mandato una lettera agli uffici giudiziari di Tribunale e Corte d'Appello di Venezia. Come scrive quotidiano.net
Cosa c’è scritto nella lettera con cui Turetta ha rinunciato all’appello per il femminicidio di Giulia Cecchettin - In una lettera scrive di volersi “assumere la piena responsabilità” e di pentirsi “ogni giorno dal ... Si legge su fanpage.it
Filippo Turetta rinuncia all’Appello: la lettera in cui accetta l’ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin - Filippo Turetta, condannato all’ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin, ha scritto una lettera in cui rinuncia all’Appello. alfemminile.com scrive