Omicidio di Hekuran Cumani sul luogo del delitto ancora tracce di sangue VIDEO

PERUGIA - Il fabrianese Hekuran Cumani, 23 anni, è stato ucciso nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 ottobre a Perugia, nel parcheggio della facoltà di Matematica. Il sangue è ancora ben visibile a terra, mentre proseguono le indagini delle forze dell'ordine per trovare i responsabili del gesto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it