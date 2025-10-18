Omicidio di Hekuran Cumani il luogo della tragedia VIDEO

PERUGIA - Il fabrianese Hekuran Cumani, 23 anni, è stato ucciso nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 ottobre a Perugia, nel parcheggio della facoltà di Matematica.Il sangue è ancora ben visibile a terra, mentre proseguono le indagini delle forze dell'ordine per trovare i responsabili del gesto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondisci con queste news

"Le ha spaccato il vestito, l’aveva presa a pugni, presa per i capelli e le aveva lanciato una valigia sulla mano" Omicidio Pamela. La sua amica Nicole racconta l'ultimo anno in un'escalation di violenza - facebook.com Vai su Facebook

Perugia: il 23enne Hekuran Cumani accoltellato a morte nel parcheggio della facoltà di Economia - Omicidio a Perugia, giovane accoltellato a morte nel parcheggio della facoltà di Economia. corrierenazionale.it scrive

Omicidio di Hekuran Cumani, giunta e opposizioni unite: «Dolore di tutta la città» - Dopo l’omicidio del 23enne Hekuran Cumani, avvenuto nelle prime ore di sabato nel parcheggio dell’Università di P ... Scrive umbria24.it

Chi è il ragazzo di 23 anni trovato accoltellato nel parcheggio dell’Università di Perugia: la polizia cerca il killer - Nella notte tra venerdì e sabato, Hekuran Cumani, un giovane di 23 anni originario dell'Albania e residente a Fabriano, è stato tragicamente trovato senza vita nel parcheggio della facoltà di Economia ... Si legge su controcopertina.com