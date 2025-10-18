Omicidio a Perugia giovane ucciso con una coltellata in un parcheggio
Un giovane poco più che ventenne è stato ucciso con una coltellata in uno dei parcheggi dell'Università di Perugia nelle prime ore di sabato mattina. Omicidio, l'ipotesi di reato per la quale procede la Procura di Perugia. Secondo le prime informazioni, il delitto non sarebbe legato al mondo universitario e nemmeno a quello della droga. L'ipotesi che viene seguita è invece di una lite tra due gruppi di giovani. La vittima è stata raggiunta da una coltellata alla gola che ne ha provocato la morte. Si tratta di un giovane di nazionalità italiana. L'episodio avrebbe coinvolto più persone in base agli elementi al vaglio degli inquirenti. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
