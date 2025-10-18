Omicidi in calo rispetto al 2024

16.10 Sono 224 gli omicidi commessi tra il 1 gennaio e il 30 settembre del 2025: 12% in meno rispetto all'anno scorso,quando il bilancio era di 255. Questi i dati del report della direzione centrale della Polizia criminale. Calano i femminicidi, da 91 a 73(-20%). Stessa tendenza per delitti commessi in ambito familiare, sia per il numero di eventi (da 122 a 98), sia per il numero di donne uccise, che da 70 passano a 60. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it