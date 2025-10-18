Omaggio all’alpinista-eroe di Melzo morto per aiutare la compagna di cordata | Quello di Luca Sinigaglia fu un gesto eroico

Melzo (Milano) – Una delibera e parte la procedura, “il suo gesto fu eroico: a Luca Sinigaglia vada l’Onorificenza al Valor Civile”. La richiesta è dell’amministrazione comunale e del sindaco Antonio Fusè. Sarà trasmessa alla Prefettura, cui spettano l’istruttoria e la successiva istanza alla Presidenza della Repubblica e al Ministero dell’Interno. “Lo avevamo promesso in quei giorni tristi - così Fusè -: non sarà dimenticato”. Mentre si lavora all’omaggio più illustre, una foto a tutta pagina di Luca, l’alpinista cinquantenne morto in Kirghizistan a Ferragosto nel tentativo di aiutare una compagna in difficoltà, apre il numero d’autunno del notiziario comunale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

