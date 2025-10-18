Oltre sette milioni per le strade provinciali avviato il nuovo piano della Città Metropolitana

Messinatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Città Metropolitana di Messina ha avviato un vasto programma di interventi per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della rete viaria provinciale. Il piano, dal valore complessivo di 7.2 milioni di euro prevede cinque gare d’appalto che saranno bandite nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

