Oltre sette milioni per le strade provinciali avviato il nuovo piano della Città Metropolitana

La Città Metropolitana di Messina ha avviato un vasto programma di interventi per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della rete viaria provinciale. Il piano, dal valore complessivo di 7.2 milioni di euro prevede cinque gare d’appalto che saranno bandite nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

