oltre duecento concerti e grandi artisti in scena jazzmi compie 10 anni

JAZZMI compie dieci anni e festeggia con un ricco calendario che animerà la città dal 23 ottobre al 9 novembre, con oltre duecento concerti con artisti di grande rilievo, progetti originali, collaborazioni inedite, importanti ritorni e novità. Un’edizione speciale e celebrativa, che guarda al futuro nel segno dell’innovazione e della continuità. L’evento, uno degli appuntamenti rappresentativi della città, è diventato un progetto culturale sempre più radicato nel tessuto urbano e in continua evoluzione. Due i poli principali, Triennale Milano e Blue Note Milano e numerose altre sedi, dal Volvo Studio Milano ai palcoscenici storici della città come Teatro Arcimboldi, Teatro Dal Verme, Teatro Lirico Giorgio Gaber. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

