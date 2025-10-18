Oltre 57 mila arrivi Nardò scala la classifica delle venti destinazioni top di Puglia
NARDO’ – Ancora note positive per la stagione turistica nel territorio di Nardò che scala la classifica delle venti principali destinazioni turistiche pugliesi, passando, nel corso dell’ultimo anno, dalla ventesima alla sedicesima posizione.La novità comunicata nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Argomenti simili trattati di recente
Inflitte sanzioni per oltre 53 mila euro e ammende per 68 mila euro - X Vai su X
Inflitte sanzioni per oltre 53 mila euro e ammende per 68 mila euro - facebook.com Vai su Facebook
Oltre 85mila arrivi per i saldi in corso Buenos Aires a Milano - Corso Buenos Aires, principale arteria commerciale di Milano, fa il pieno nel primo fine- Come scrive ansa.it
Oltre 85mila arrivi per i saldi in corso Buenos Aires a Milano - Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... ansa.it scrive