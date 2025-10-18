Oltre 460 partecipanti al Campionato mondiale seniores di scacchi in programma a Gallipoli

GALLIPOLI - La città di Gallipoli si prepara ad accogliere uno degli eventi più prestigiosi del panorama scacchistico internazionale: il Campionato mondiale seniores di scacchi Fide 2025, in programma dal 20 ottobre al 2 novembre presso il Grand Hotel Costa Brada.Organizzata da Chess Projects Asd. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

