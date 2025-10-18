Ollolai Nuoro sogno di 145mila americani Il sindaco | il mio patto con i nomadi digitali
Ollolai (Nuoro), 18 ottobre 2025 – Francesco Columbu, sindaco di Ollolai (Nuoro), poco più di 1.100 abitanti poco sotto i mille metri e una fama mondiale: anche la Cnn l’anno scorso ha parlato della sua trovata, quando offriva le case a un dollaro agli americani preoccupati dalla vittoria di Donald Trump. E con abile marketing, sfruttando una certa ondata mediatica, il sindaco – viticoltore con laurea - li invitava in Sardegna. Quella spinta non si è fermata, alla fine The Donald era solo il pretesto. Oggi trasferirsi in montagna è diventata una tendenza in tutta Italia, certifica l’ultimo rapporto Unce. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
