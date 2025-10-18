Ollolai Nuoro sogno di 145mila americani Il sindaco | il mio patto con i nomadi digitali

Quotidiano.net | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ollolai (Nuoro), 18 ottobre 2025 –  Francesco Columbu, sindaco di Ollolai (Nuoro), poco più di 1.100 abitanti poco sotto i mille metri e una fama mondiale: anche la Cnn l’anno scorso ha parlato della sua trovata, quando offriva le case a un dollaro agli americani preoccupati dalla vittoria di Donald Trump. E con abile marketing, sfruttando una certa ondata mediatica, il sindaco – viticoltore con laurea - li invitava in Sardegna. Quella spinta non si è fermata, alla fine The Donald era solo il pretesto. Oggi trasferirsi in montagna è diventata una tendenza in tutta Italia, certifica l’ultimo rapporto Unce. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

ollolai nuoro sogno di 145mila americani il sindaco il mio patto con i nomadi digitali

© Quotidiano.net - Ollolai (Nuoro), sogno di “145mila americani”. Il sindaco: il mio patto con i nomadi digitali

Altri contenuti sullo stesso argomento

ollolai nuoro sogno 145milaOllolai (Nuoro), sogno di “145mila americani”. Il sindaco: il mio patto con i nomadi digitali - Francesco Columbu, viticoltore con laurea, l’anno scorso ha lanciato l’invito partendo dalle case a un euro. quotidiano.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Ollolai Nuoro Sogno 145mila