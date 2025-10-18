olimpia da applausi nel campionato uisp

C’è una sola squadra al comando della classifica del campionato di calcio Uisp di Prato dopo la terza giornata: è l’Olimpia Prato, unica a punteggio pieno. La capolista ha conquistato la sua terza vittoria consecutiva con il 2-0 inflitto al Prato Asd grazie alle reti di Ghianni e Vollero. L’Olimpia guida con due punti di vantaggio su Bellini Giacomo e Signa 2007. La formazione di Bacchereto ha impattato 1-1 sul campo della Polisportiva Sant’Andrea: al gol di Bellini per gli ospiti nel primo tempo, risponde nella ripresa Zerbo per il pari definitivo; il Signa invece aggancia la seconda piazza imponendosi in casa per 3-1 sull’Avis Verag. 🔗 Leggi su Lanazione.it

