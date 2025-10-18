Oktoberfest a Santa Chiara | due giorni di musica gastronomia e tradizione a Solofra
Il Complesso Monumentale di Santa Chiara, nel centro storico di Solofra (Avellino), ospiterà il 31 ottobre e il 1° novembre l’edizione locale dell’Oktoberfest, evento dedicato alla birra artigianale, alla cucina tradizionale e alla musica dal vivo. L’apertura è fissata per le ore 19:00 di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Scampoli di Oktoberfest nelle piazze San Giovanni e Santa Maria, famiglie e compagnie di ragazzi ai tavoli. Sokol Lekaj, del Chatwin Bar: «Abbiamo fatto scelte precise, a partire dalle birre, esattamente quelle che si possono trovare a Monaco durante la meg - facebook.com Vai su Facebook