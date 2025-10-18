Oktoberfest a Santa Chiara | due giorni di musica gastronomia e tradizione a Solofra

Avellinotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Complesso Monumentale di Santa Chiara, nel centro storico di Solofra (Avellino), ospiterà il 31 ottobre e il 1° novembre l’edizione locale dell’Oktoberfest, evento dedicato alla birra artigianale, alla cucina tradizionale e alla musica dal vivo. L’apertura è fissata per le ore 19:00 di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

