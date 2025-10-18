Ohtani è di un altro pianeta | i Dodgers battono Milwaukee e vanno a caccia del bis alle World Series

Il giapponese lancia 6 riprese senza concedere punti a Milwaukee e nel box colpisce 3 fuoricampo, chiudendo la serie sul 4-0. Ora L.A. attende la vincente di Seattle-Toronto, sul 3-2. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Ohtani è di un altro pianeta: i Dodgers battono Milwaukee e vanno a caccia del bis alle World Series

