Oggi negli Stati Uniti proteste per il No Kings cosa sono e cosa vogliono dire

Oggi, negli Stati Uniti, vari gruppi di attivisti stanno organizzando proteste "No Kings" in tutto il Paese, in risposta a quello che definiscono abuso di potere da parte del presidente Donald Trump e della sua amministrazione, tra cui la repressione dell'immigrazione e l'invio di truppe nelle città americane. L'ultima volta, il 14 giugno 2025, nelle piazze delle città americane c'erano più di cinque milioni di persone. I numeri di oggi dovrebbero essere nello stesso ordine di grandezza, e dovrebbe coinvolgere tutti gli Stati. La sollevazione del 14 giugno, il primo No Kings Day, era nata anche per contrastare un evento organizzato dalla Casa Bianca.

