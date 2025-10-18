Oggi l’addio a Francesco Broda | Tutta la città vicino alla famiglia

Questa mattina alle 11, nella chiesa di Villa San Filippo, l’ultimo saluto a Francesco Broda, l’operaio 48enne di Monte San Giusto, tragicamente scomparso lunedì pomeriggio alla Rita Calcestruzzi di Corridonia mentre stava manovrando un escavatore. Dopo l’autopsia, eseguita venerdì mattina all’obitorio dell’ospedale di Macerata dal medico legale Antonio Tombolini, la salma è stata riconsegnata alla famiglia per le esequie funebri. Per tutto il pomeriggio di ieri la salma dell’operaio è stata esposta presso il centro funerario "Sforza" nella zona industriale di Villa San Filippo: in tantissimi hanno voluto salutare Broda per l’ultima volta e stringersi attorno ai familiari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Oggi l’addio a Francesco Broda: "Tutta la città vicino alla famiglia"

