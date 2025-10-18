È l’autore del terzo dei Vangeli sinottici: San Luca oltre ad essere un evangelista era un medico e a lui sono attribuiti alcuni famosi ritratti della Vergine Maria. L’evangelista San Luca, che si commemora oggi 18 ottobre, è l’autore del terzo dei Vangeli sinottici e anche degli Atti degli Apostoli. Della sua storia si sa. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 18 ottobre, San Luca: l’evangelista medico che ha ritratto la Vergine Maria