Officina distrutta da un incendio crolla parte del tetto
Terni, 18 ottobre 2025 – Incendio questa mattina in un’ officina sulla Flaminia Ternana, fra Terni e Narni. L’allarme è scattato quando erano da poco passate le otto: il titolare dell’officina si era appena allontanato dai locali, sembra per andare a fare colazione, quando le fiamme hanno attaccato i locali. Da una prima ricostruzione dei vigili del fuoco sembra che il fuoco sia partito da un furgone in riparazione che si trovava all'interno dell'officina. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale di Terni con due mezzi: i vigili del fuoco hanno spento le fiamme che avevano divorato il mezzo in riparazione e attaccato l'officina circostante, è stata necessaria circa un’ora di lavoro per avere ragione del rogo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
