L'offerta formativa per l'educazione civica per l'anno scolastico 20252026 è ora disponibile. Frutto della collaborazione tra MIM, Senato e Camera dei Deputati, l'iniziativa si concentra sul nucleo della Costituzione. Studenti e docenti potranno accedere a progetti e concorsi per promuovere una cittadinanza attiva e consapevole attraverso la piattaforma ministeriale dedicata.Un'alleanza per la cittadinanza attivaL'iniziativa per l'anno scolastico 20252026 nasce dalla sinergia tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati. L'obiettivo principale è offrire a studenti e docenti opportunità concrete di approfondimento sui temi della cittadinanza consapevole. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Offerta formativa di Educazione civica: progetti e concorsi per il 2025/26 [Circolare]