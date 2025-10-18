Occupazione lampo a Pietralata | all' arrivo degli agenti lasciano il capannone L' area sarà presidiata

Romatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Occupazione lampo a Pietralata. Nel mirino di alcuni abusivi un capannone. Richiesto l'intervento alle forze dell'ordine all'arrivo degli agenti nello stabile non c'era più nessuno, ma solo i giacigli appena sistemati.Occupazione lampo a PietralataIl raid degli occupanti venerdì notte in uno. 🔗 Leggi su Romatoday.it

