Occhio ai ciucci | trovata sostanza chimica artificiale connessa a tumori e obesità

Ilgiornale.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le analisi effettuate su alcuni ciucci realizzati da tre celebri marchi europei hanno rivelato la presenza di una sostanza chimica artificiale considerata responsabile dello sviluppo di tumori, obesità e problematiche a livello riproduttivo. I risultati degli esami promossi dall'associazione di consumatori ceca dTest, diffusi dal The Guardian, documentano tracce di bisfenolo A (BPA) nei ciucci prodotti dall'olandese Philips, dagli svizzeri di Curaprox, dediti principalmente all'igiene orale, e dalla francese Sophie La Girafe, marca di giocattoli. Dopo il polverone sollevato dal quotidiano britannico, la celebre multinazionale dei Paesi Bassi ha respinto le accuse sostenendo di aver replicato i test senza aver trovato tracce di bisfenolo, mentre l'azienda transalpina ha parlato di quantità irrilevanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

