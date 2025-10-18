Occhio ai ciucci | trovata sostanza chimica artificiale connessa a tumori e obesità

Le analisi effettuate su alcuni ciucci realizzati da tre celebri marchi europei hanno rivelato la presenza di una sostanza chimica artificiale considerata responsabile dello sviluppo di tumori, obesità e problematiche a livello riproduttivo. I risultati degli esami promossi dall'associazione di consumatori ceca dTest, diffusi dal The Guardian, documentano tracce di bisfenolo A (BPA) nei ciucci prodotti dall'olandese Philips, dagli svizzeri di Curaprox, dediti principalmente all'igiene orale, e dalla francese Sophie La Girafe, marca di giocattoli. Dopo il polverone sollevato dal quotidiano britannico, la celebre multinazionale dei Paesi Bassi ha respinto le accuse sostenendo di aver replicato i test senza aver trovato tracce di bisfenolo, mentre l'azienda transalpina ha parlato di quantità irrilevanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Occhio ai ciucci: trovata sostanza chimica artificiale connessa a tumori e obesità

