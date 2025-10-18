Obbligazionario globale | i cinque temi guida

Quifinanza.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quali sono i cinque temi che guidano il mercato obbligazionario globale? Lo spiega Suparna Sampath, Fixed Income Investment Product Specialist, Vanguard Europe 1. Aumento emissioni di obbligazioni e domanda in evoluzione. Nella parte iniziale di settembre si è osservato un aumento delle emissioni di obbligazioni a livello globale sia in Europa sia negli Stati Uniti. Questa ondata di offerta, tipica del periodo successivo al “Labor Day ” americano (primo lunedì di settembre), ha riscosso forte interesse da parte degli investitori come dimostrano le sottoscrizioni da due a quindici volte superiori all’offerta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

obbligazionario globale i cinque temi guida

© Quifinanza.it - Obbligazionario globale: i cinque temi “guida”

Argomenti simili trattati di recente

COMMENTO BOND: 5 temi che guidano l'obbligazionario globale - Per Suparna Sampath, Fixed Income Investment Product Specialist di Vanguard Europe, sono cinque i temi che guidano l'obbligazionario globale. Come scrive milanofinanza.it

I cinque temi che guidano l’obbligazionario globale - Secondo Suparna Sampath, Fixed Income Investment Product Specialist di Vanguard Europe, il mercato obbligazionario continua a offrire rendimenti interessanti e un ruolo chiave nella diversificazione d ... Da bluerating.com

COMMENTO BOND: non più Banche centrali, i 5 temi che guideranno obbligazioni in 2025 (Capital Group) - Per molto tempo gli investitori del mercato obbligazionario hanno considerato le Banche centrali come il principale driver del settore. Secondo milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Obbligazionario Globale Cinque Temi