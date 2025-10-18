Oasi Culturale | la periferia romana diventa un laboratorio di arte inclusione e sostenibilità

Da ottobre a dicembre 2025, tra i quartieri del III e IV Municipio, prende vita la prima edizione di Oasi Culturale, un festival multidisciplinare gratuito che trasforma la periferia nord-est di Roma in un nuovo centro di creatività, partecipazione e rigenerazione urbana. Promosso da VIC Srls e vincitore dell’ Avviso Pubblico di Roma Capitale per le iniziative in occasione del Giubileo 2025, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, il festival si propone di creare spazi di incontro e dialogo attraverso la musica, il teatro, le arti visive e le performance, puntando su accessibilità, diversità e sostenibilità. 🔗 Leggi su Funweek.it