Oasi Culturale | la periferia romana diventa un laboratorio di arte inclusione e sostenibilità

Da ottobre a dicembre 2025, tra i quartieri del III e IV Municipio, prende vita la prima edizione di Oasi Culturale, un festival multidisciplinare gratuito che trasforma la periferia nord-est di Roma in un nuovo centro di creatività, partecipazione e rigenerazione urbana. Promosso da VIC Srls e vincitore dell’ Avviso Pubblico di Roma Capitale per le iniziative in occasione del Giubileo 2025, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, il festival si propone di creare spazi di incontro e dialogo attraverso la musica, il teatro, le arti visive e le performance, puntando su accessibilità, diversità e sostenibilità. 🔗 Leggi su Funweek.it

Approfondisci con queste news

“Razamataz Bis” – Si Replica! Dopo il successo del primo incontro, torna al Centro Culturale Mercato di Argenta alle ore 17.00, un nuovo appuntamento dedicato al mitico “Razamataz”, il locale che ha segnato un’epoca ? Domenica 19 ottobre – ore 1 - facebook.com Vai su Facebook

Oasi Culturale: la periferia romana diventa un laboratorio di arte, inclusione e sostenibilità - Da ottobre a dicembre 2025, tra i quartieri del III e IV Municipio, prende vita la prima edizione di Oasi Culturale, un festival multidisciplinare ... funweek.it scrive

Da ottobre a dicembre a Roma arriva Oasi Culturale: dove arte, musica e comunità trasformano la periferia - OASI CULTURALE Festival multidisciplinare per la rigenerazione urbana e l’inclusione sociale nei Municipi III e IV Roma, ottobre – dicembre 2025 ... Lo riporta romadailynews.it

Roma, l’Ecomuseo Casilino celebra il Giubileo dei Margini: la periferia si trasforma in un museo a cielo aperto - Un museo diffuso che vive nel cuore della periferia est di Roma, nella comunità e con la comunità, e che restituisce valore alla memoria, alla cultura, alle pratiche quotidiane e ... Come scrive msn.com