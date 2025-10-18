I suoi occhiali da sole tondi indossati anche di notte e i baffetti da filibustiere sono inconfondibili. Il suo modo di condire la carne, facendo cadere il sale dall’alto del braccio piegato, è diventato iconico e gli è valso anche il nome con cui è famoso nel mondo: Salt Bae, ovvero “il sale prima di tutto”. “Consideratelo il mio modo di siglare i piatti, il mio marchio. Nel mondo dell’arte, le opere vengono firmate dall’artista; questo è il mio modo di lasciare il segno”, dice lui, che all’anagrafe è registrato come Nusret Gökçe. E da qualche settimana i milanesi di buon portafogli stanno facendo la coda per mangiare le sue carissime ma buonissime bistecche e per farsi un selfie con lui. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nusr-Et, il lusso emozionale di Sal Bae alla conquista di Milano