Nuovo stadio di San Siro | gli yacht disegnati dal suo progettista

Norman Foster, il designer inglese a cui è stato affidato il progetto del nuovo stadio di Milano, ha mostrato il suo genio anche nella nautica. Con visioni come sempre fuori dal comune per realizzare imbarcazioni diventate iconiche. Eccole. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nuovo stadio di San Siro: gli yacht disegnati dal suo progettista

