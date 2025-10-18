Nuovo asfalto per un tratto di via Lughese previsti cinque giorni di lavori | come cambia la viabilità

Previsti lavori di asfaltatura lungo la Lughese. Il cantiere si aprirà lunedì ed interesserà il tratto compreso tra via Flavia e via Minarda. Per permettere l’attività di asfaltatura del cantiere nei cinque giorni stimati necessari per portare a termine i lavori, salvo condizioni meteo avverse. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Non appena conclusi i lavori per il nuovo asfalto, nella zona di Piazza Marconi e via dei Flavi è stata realizzata la nuova segnaletica orizzontale. Vai su Facebook

Strada Cappuccinelli, il cantiere va avanti: la mappa del nuovo asfalto, più illuminazione e fogne nuove https://ift.tt/JXZ5BnD https://ift.tt/pNcLGhO - X Vai su X

Via Lusardi con un asfalto nuovo: "Vogliamo migliorare tutta la città" - Terminata la riasfaltatura del primo tratto di via Lusardi, l’amministrazione comunale a breve procederà all’affidamento dei lavori per ... Da msn.com

Faenza: al via il nuovo piano di asfaltature nelle zone alluvionate - Partiti i cantieri in via San Giovanni Bosco, da giovedì lavori anche in via Renaccio e via San Giovanni a Formellino ... Scrive ravenna24ore.it

A Firenze il nuovo asfalto di via del Podestà - L’intervento è articolato in fasi con chiusure e restringimenti: nelle prime due fasi i lavori saranno ... Secondo lanazione.it