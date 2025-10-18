Nuovo allenatore Nottingham Forest | chi guiderà gli ex Juve Douglas Luiz e Savona dopo l’esonero di Postecoglou? Anche due italiani in lizza…Tutti gli aggiornamenti
Nuovo allenatore Nottingham Forest: chi subentrerà nella panchina degli ex Juve Douglas Luiz e Savona dopo l’esonero di Postecoglou? I nomi. Una panchina che scotta, un casting che entra nel vivo. Il Nottingham Forest ha voltato pagina e, dopo l’esonero di Ange Postecoglou, arrivato dopo il pesante ko contro il Chelsea, è alla ricerca di un nuovo condottiero. La shortlist dei candidati è definita e comprende nomi di grande spessore, tra cui due allenatori italiani molto noti: Roberto Mancini e Luciano Spalletti. La pista principale: Sean Dyche. Secondo Sky Sport, il favorito numero uno per la panchina del Forest sarebbe Sean Dyche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
