Nuove risorse per la riparazione delle strade | a quali Regioni vanno più soldi

Un piano straordinario da oltre 1 miliardo di euro per riparare le strade d’Italia. Sono le risorse stanziate dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) per la manutenzione e la riqualificazione delle strade provinciali e metropolitane. I criteri di distribuzione tra Regioni, Province e Città metropolitane tengono conto non solo dell’estensione della rete provinciale, ma anche del tasso di incidentalità e della vulnerabilità idrogeologica dei territori. Le Regioni che ricevono più fondi per la riparazione delle strade. A ottenere la fetta più ampia dei finanziamenti del Mit è la Lombardia, con 121 milioni di euro complessivi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Nuove risorse per la riparazione delle strade: a quali Regioni vanno più soldi

