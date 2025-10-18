Nuova tragedia sulle strade abruzzesi | 20enne finisce contro un palo della luce e muore

Ilpescara.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora una giovane vittima della strada in Abruzzo. Nella mattinata del 17 ottobre infatti Manuel Fieramosca, 20enne di Celano, è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto ad Avezzano. La sua auto, come riporta Adnkronos, si è schiantata contro un palo della luce per cause ancora da. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Nuova Tragedia Strade Abruzzesi