Nuova tragedia sulle strade abruzzesi | 20enne finisce contro un palo della luce e muore
Ancora una giovane vittima della strada in Abruzzo. Nella mattinata del 17 ottobre infatti Manuel Fieramosca, 20enne di Celano, è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto ad Avezzano. La sua auto, come riporta Adnkronos, si è schiantata contro un palo della luce per cause ancora da. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
