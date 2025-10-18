Nuova Sondrio | a Pavia è già uno spareggio salvezza
Ottava giornata d'andata del girone B del campionato di serie D con la Nuova Sondrio che domani alle 15 va a far visita al Pavia allo stadio Fortunati.Squadre in crisiDi fronte si troveranno due squadre in crisi: i biancazzurri valtellinesi sono infatti ultimi in classifica, ancora con zero punti. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Serie D - 8a giornata Pavia - Nuova Sondrio ? Domenica 19 ottobre - 15:00 Stadio Pietro Fortunati - Pavia - facebook.com Vai su Facebook
Nuova Sondrio: "Lo stadio ci va stretto" - La crescita del movimento calcistico passa attraverso l’ammodernamento di un’antiquata Castellina. Si legge su ilgiorno.it