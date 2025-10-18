Nuova sede per l' Ufficio anagrafe assistiti | da Pedara a Valverde dal 20 ottobre
Da lunedì 20 ottobre 2025, l’Ufficio anagrafe assistiti del distretto di Gravina sarà operativo presso la nuova sede di Valverde, in via Seminara, 5.L’Ufficio si trasferisce dalla sede di Pedara, in via Etnea, 56.Gli orari di ricevimento al pubblico restano invariati:martedì, dalle ore 15.30 alle. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
