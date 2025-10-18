Nuova rottamazione delle cartelle 2025 | come funziona e chi può accedervi
ABBONATI A DAYITALIANEWS Una nuova opportunità per regolarizzare i debiti con il Fisco. ROMA, 18 ottobre 2025. Con la prossima manovra economica, il Governo introduce la Rottamazione quinquies, una nuova misura di definizione agevolata dei debiti fiscali affidati all’agente della riscossione. L’obiettivo è offrire ai contribuenti una possibilità di mettersi in regola con il Fisco, ma con regole più rigide rispetto al passato. A chi si applica la Rottamazione quinquies. La nuova sanatoria riguarderà le cartelle esattoriali emesse dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Potranno aderire solo i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi ma non hanno effettuato i pagamenti dovuti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
