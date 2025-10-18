Nuova proprietà per il Centro didattico di Basovizza | potrebbe ospitare la sede del Geoparco del Carso

Triesteprima.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Trieste ha ceduto alla Regione il Centro didattico di Basovizza e tra le ipotesi per il futuro c'è quella della sede operativa del Geoparco del Carso. L'operazione che da ora in avanti vedrà la gestione della struttura da parte dell'amministrazione regionale è a titolo gratuito e. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

