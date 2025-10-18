Nuova proprietà per il Centro didattico di Basovizza | potrebbe ospitare la sede del Geoparco del Carso
Il Comune di Trieste ha ceduto alla Regione il Centro didattico di Basovizza e tra le ipotesi per il futuro c'è quella della sede operativa del Geoparco del Carso. L'operazione che da ora in avanti vedrà la gestione della struttura da parte dell'amministrazione regionale è a titolo gratuito e. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La nuova Speed 400 e il suo misterioso proprietario In uscita verso nuove avventure. Grazie. #ForTheRide #triumphabruzzo #Happytriumphroads - facebook.com Vai su Facebook
la nuova proprietà non lo vuole. La Buss è un suo giocattolino, Pelinka gli pulisce le scarpe, Redick lo ha scelto lui come allenatore dei gialloviola - X Vai su X
Centro didattico di Artimino, tutto pronto per l’inaugurazione - Il 19 settembre ci sarà l’inaugurazione, a oltre vent’anni dalla sua prima progettazione: "Per Artimino – dice il sindaco Edoardo Prestanti – sarà un ... Riporta lanazione.it