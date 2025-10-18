Nuova piazza Togliatti Lavori per la sicurezza Area ecologica | è polemica

Piazza Togliatti si rifà il trucco, ma non mancano le proteste per la discarica che sta nascendo in mezzo all’area. Da lunedì partiranno dei lavori di manutenzione straordinaria, dureranno due mesi. Il primo intervento riguarda marciapiede e arredi urbani nel tratto della piazza tra via Pascoli e via De Amicis. Il secondo riguarda il tratto che conduce a via dei Rossi, dove saranno montate oltre venti fioriere, che impediranno la sosta dei veicoli. "Sono due tratti di piazza Togliatti su cui i cittadini ci hanno chiesto una forte attenzione – ha detto il vicesindaco Yuna Kashi Zadeh – l’obiettivo è garantire percorsi pedonali più sicuri, accessibili e decorosi, restituendo alla piazza un aspetto più ordinato e funzionale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

