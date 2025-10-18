Nuova piazza Togliatti Lavori per la sicurezza Area ecologica | è polemica
Piazza Togliatti si rifà il trucco, ma non mancano le proteste per la discarica che sta nascendo in mezzo all’area. Da lunedì partiranno dei lavori di manutenzione straordinaria, dureranno due mesi. Il primo intervento riguarda marciapiede e arredi urbani nel tratto della piazza tra via Pascoli e via De Amicis. Il secondo riguarda il tratto che conduce a via dei Rossi, dove saranno montate oltre venti fioriere, che impediranno la sosta dei veicoli. "Sono due tratti di piazza Togliatti su cui i cittadini ci hanno chiesto una forte attenzione – ha detto il vicesindaco Yuna Kashi Zadeh – l’obiettivo è garantire percorsi pedonali più sicuri, accessibili e decorosi, restituendo alla piazza un aspetto più ordinato e funzionale". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
La nuova piazza di Largo delle Posta a #Cortina sarà consegnata a #novembre. Ascolta il servizio a #Punto103 alle 19:05 Marco Dibona - facebook.com Vai su Facebook
? La nuova piazza di Corviale, davanti al murale Icarus di JDL, accoglie la prima edizione di Remoria Festival, per due giornate di musica, arte, sport e cultura partecipata, sabato 11 e domenica 12 ottobre, con ingresso libero e gratuito. Info: http://bit.ly/4pVQ - X Vai su X
Nuova piazza Togliatti. Lavori per la sicurezza. Area ecologica: è polemica - Da lunedì il via all’intervento per marciapiede e fioriere contro la sosta selvaggia. Lo riporta lanazione.it
Piazza Togliatti, via ai lavori - Piazza Togliatti, via ai lavori di sistemazione del ‘lato b’. Secondo msn.com
Piazza San Pio X pronta in estate. Palazzine, lavori al via a gennaio - È quanto si auspicano i tecnici che stanno seguendo il cantiere nel quartiere Marina ... Segnala msn.com