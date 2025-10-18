Nuova Marecchiese il giallo dei documenti Marcello FdI | Sono depositati in Regione da giugno

Diventa un “giallo” politico il tema della nuova Marecchiese. Durante le scorse ore Pd e Jamil Sadegholvaad, nel ruolo di presidente della Provincia, hanno svelato come sul progetto “non è mai stato consegnato alcun documento relativo all’iter”. E per questo motivo veniva chiesto un incontro a. 🔗 Leggi su Riminitoday.it