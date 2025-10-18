Nuova Jeep Wrangler 2026 | info sul nuovo modello
Ecco quello che si sa finora (tra conferme, rumor e anticipazioni) sul Jeep Wrangler 2026. Non tutto è ufficiale — alcune cose potrebbero cambiare — ma dà un’idea di come si evolverà il modello. Cosa cambia si conferma. Motorizzazioni aggiornate ibride La versione Wrangler 4xe (plug-in hybrid) riceverà aggiornamenti: cambi automatico più efficiente, motori elettrici più potenti, e probabilmente batteria con maggiore autonomia in zero emissioni per i tratti urbani.. Il classico V6 3.6L Pentastar e il turbo I4 dovrebbero restare, forse con mappature migliorate per coppia più pronta e consumi più contenuti. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
Wow, che serata Mercoledì 8 ottobre abbiamo svelato in anteprima la nuova Jeep Compass, il suv in cui tecnologia, design e anima avventuriera si incontrano. Fra aperitivo, open buffet e live show, abbiamo celebrato con centinaia di persone non solo un n - facebook.com Vai su Facebook
Stop alle vendite del fuoristrada mito dal 2026: ragioni di omologazione ai nuovi standard UE di sicurezza. Lo scoop della stampa UK - Stop alle vendite del fuoristrada mito dal 2026: ragioni di omologazione ai nuovi standard UE di sicurezza. Riporta motorbox.com
Jeep trascina Stellantis: +6% vendite in USA e fine del crollo dopo due anni - Dopo otto trimestri di calo consecutivo, il gruppo guidato da Carlos Tavares torna a crescere negli Stati Uniti grazie al boom di Jeep e al rilancio del marchio Ram ... Segnala automoto.it
Nuova Jeep Compass 2026: il SUV avvistato in strada si avvicina all’arrivo in concessionaria [FOTO SPIA] - La nuova Jeep Compass, terza generazione del popolare e apprezzato SUV del marchio americano di Stellantis svelata lo scorso maggio, s’appresta ad arrivare in concessionaria e a fare il suo debutto ... Si legge su motorionline.com