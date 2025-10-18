Nuova Jeep Wrangler 2026 | info sul nuovo modello

Ecco quello che si sa finora (tra conferme, rumor e anticipazioni) sul Jeep Wrangler 2026. Non tutto è ufficiale — alcune cose potrebbero cambiare — ma dà un’idea di come si evolverà il modello. Cosa cambia si conferma. Motorizzazioni aggiornate ibride La versione Wrangler 4xe (plug-in hybrid) riceverà aggiornamenti: cambi automatico più efficiente, motori elettrici più potenti, e probabilmente batteria con maggiore autonomia in zero emissioni per i tratti urbani.. Il classico V6 3.6L Pentastar e il turbo I4 dovrebbero restare, forse con mappature migliorate per coppia più pronta e consumi più contenuti. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

