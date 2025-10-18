Nuova grana per Conte la società della fidanzata in perdita milionaria | è a rischio fallimento
Non bastava la grana di Chiara Appendino, che ha mollato la vicepresidenza del M5s alla vigilia del rinnovo delle cariche all’interno del movimento: per Giuseppe Conte il piatto piange anche sul fronte familiare. La storica fidanzata, Olivia Palladino, naviga in acque finanziarie tempestose e rischia il fallimento. Lo rivela Franco Bechis su Open, andando a fare i conti allo storico marchio d’alta moda, Sorelle Fontana. Marchio che appartiene alle sorelle Palladino: la fidanzata di Conte e sua sorella Cristiana. Bilancio sistematicamente in passivo: 166.913 nel 2020 – scrive Bechis – altro rosso di 328. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
