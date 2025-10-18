Nuova Gaza Enigma Hamas

di Lorenzo Mantiglioni ROMA Se Israele pretende la restituzione immediata dei corpi degli ostaggi, Hamas continua a chiedere tempo. È questo uno dei temi più critici su cui l’accordo di cessate il fuoco nella Striscia sta vivendo ore concitate. "La restituzione – fa sapere il gruppo palestinese – potrebbe richiedere del tempo, poiché alcuni corpi sono stati sepolti in tunnel distrutti dall’occupazione, mentre altri rimangono sotto le macerie degli edifici bombardati e demoliti". Secondo le fonti israeliane, si tratta di 19 corpi ancora da consegnare per completare lo scambio tra ostaggi e prigionieri palestinesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nuova Gaza Enigma Hamas

