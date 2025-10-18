Nuova collaborazione tra Ente Fiere e Confesercenti | più scelta e visibilità per l’ospitalità extra-alberghiera

Fiere di Parma e Confesercenti Parma siglano una collaborazione strategica per arricchire e ampliare i servizi di accoglienza in occasione delle principali manifestazioni fieristiche in calendario, tra cui Cibus, Cibus Tec e Mercanteinfiera.Grazie a questo accordo, il portale ufficiale di Fiere. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

